Coinweb, mevcut blok zinciri teknolojisiyle ilgili temel sorunları ele alır. Coinweb, gerçek dünya kullanımı için gerçek müşterek çalışmaya izin veren ilk genel amaçlı blok zinciri platformu olmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için geleneksel işletmelerle işbirliği yapmak konusunda istekliyiz. Coinweb'in benzersiz yaklaşımının altındaki temel yapı taşı InChain mimarisidir. Coinweb dApp'lerinin temel sorunlarına radikal yeni çözümler sunan InChain mimarisidir. InChain mimarisi, daha az ödün vererek blok zinciri müşterek çalışabilirliğinden maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar. InChain mimarisi, bir blok zincirinin durumunu farklı bir şekilde kanıtlar. Bunun Coinweb platformu ve dApp'ler için büyük etkileri bulunur. Bu yeni yaklaşımla, temeldeki zincirlerin özelliklerini korumak ve dApp'lerin verimliliğini ve kullanışlılığını önemli ölçüde artırmak mümkündür.

Kripto AdıCWEB

SıralamaNo.1217

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz2,409,656,222.5566926

Maksimum Arz0

Toplam Arz7,601,356,445.90541

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2291046336121001,2021-12-30

En Düşük Fiyat0.002216073452009168,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.