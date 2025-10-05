CYPR

Cypher Protokolü, markaların Cypher Kripto Kartı için küresel olarak harcama ödülleri sunarak harcama yapanlarla etkileşim kurmalarına olanak tanıyan bir protokoldür. Bu protokol, havayolu mil ve kredi kartı puanlarının geleceğini şekillendirecektir. Cypher, küresel bir zincir üstü banka hesabıdır.

Kripto AdıCYPR

SıralamaNo.1046

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.33%

Dolaşımdaki Arz94,833,863

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0948%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4680578929249782,2025-10-05

En Düşük Fiyat0.028705042947441254,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

