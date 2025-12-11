CYS

Cysic is building the ComputeFi infrastructure that turns computing resources into verifiable, tokenized on-chain assets. By unifying hardware acceleration, ZK proof systems, and tokenized verifiable compute markets, Cysic transforms global compute capacity into an open resource that anyone can contribute to and build upon.

Kripto AdıCYS

SıralamaNo.345

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%11,22

Dolaşımdaki Arz160.800.000

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı0.1608%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4508734363722836,2026-01-04

En Düşük Fiyat0.1586397830800092,2025-12-11

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Loading...