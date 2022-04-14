DAM

Reservoir, RWA'lar ve zincir üstü stratejiler (hazine bonoları, aşırı teminatlı zincir üstü borç verme, fonlama oranı stratejileri) ile desteklenen çok teminatlı, getiri sağlayan bir stabil coindir.

Kripto AdıDAM

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz199,991,705

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaReservoir, RWA'lar ve zincir üstü stratejiler (hazine bonoları, aşırı teminatlı zincir üstü borç verme, fonlama oranı stratejileri) ile desteklenen çok teminatlı, getiri sağlayan bir stabil coindir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.