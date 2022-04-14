DANGNN

DGC Coin, etkinleştirilmiş Dapp, Akıllı Sözleşme, Oylama ve Ödeme Sistemi hizmetlerinden Hibrit POW A+ Blockchain platformudur. DGC Coin, yarılanma dönemine kadar özel blok zincirinin formunu korurken, kripto madenciliğini de destekleyecek.

Kripto AdıDANGNN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriDGC

HakkındaDGC Coin, etkinleştirilmiş Dapp, Akıllı Sözleşme, Oylama ve Ödeme Sistemi hizmetlerinden Hibrit POW A+ Blockchain platformudur. DGC Coin, yarılanma dönemine kadar özel blok zincirinin formunu korurken, kripto madenciliğini de destekleyecek.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.