DANGNN

DGC Coin, etkinleştirilmiş Dapp, Akıllı Sözleşme, Oylama ve Ödeme Sistemi hizmetlerinden Hibrit POW A+ Blockchain platformudur. DGC Coin, yarılanma dönemine kadar özel blok zincirinin formunu korurken, kripto madenciliğini de destekleyecek.

Kripto AdıDANGNN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriDGC

HakkındaDGC Coin, etkinleştirilmiş Dapp, Akıllı Sözleşme, Oylama ve Ödeme Sistemi hizmetlerinden Hibrit POW A+ Blockchain platformudur. DGC Coin, yarılanma dönemine kadar özel blok zincirinin formunu korurken, kripto madenciliğini de destekleyecek.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
DANGNN/USDT
DANGNN DAYA COIN
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DANGNN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DANGNN/USDT
DANGNN DAYA COIN
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DANGNN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...