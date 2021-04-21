DAO

DAO Maker, kitleler için risk sermayesini yeniden tanımlamayı amaçlayan ve token haline getirilmiş girişimler için ölçeklenebilir teknik ve finansal destek sağlayan bir platformdur. Orijinal risk sermayesi fonu 2017'de tasarlandı. O zamandan beri, birçok perakende yatırımcının ve bireyin risk sermayesi dünyasında aktif olmasını sağlayan düşük cirolu bir çerçeve oluşturdu ve büyüdü. DAO Maker aracılığıyla sermaye artırırken, her iki taraf da - yatırımcılar ve yeni başlayanlar önemli ölçüde daha az risklidir.

Kripto AdıDAO

SıralamaNo.945

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,41

Dolaşımdaki Arz200.991.557,32165277

Maksimum Arz0

Toplam Arz276.803.937,0016528

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.75191628,2021-04-21

En Düşük Fiyat0.06117761496017911,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

