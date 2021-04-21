DAO

DAO Maker, kitleler için risk sermayesini yeniden tanımlamayı amaçlayan ve token haline getirilmiş girişimler için ölçeklenebilir teknik ve finansal destek sağlayan bir platformdur. Orijinal risk sermayesi fonu 2017'de tasarlandı. O zamandan beri, birçok perakende yatırımcının ve bireyin risk sermayesi dünyasında aktif olmasını sağlayan düşük cirolu bir çerçeve oluşturdu ve büyüdü. DAO Maker aracılığıyla sermaye artırırken, her iki taraf da - yatırımcılar ve yeni başlayanlar önemli ölçüde daha az risklidir.

Kripto AdıDAO

SıralamaNo.945

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,41

Dolaşımdaki Arz200.991.557,32165277

Maksimum Arz0

Toplam Arz276.803.937,0016528

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.75191628,2021-04-21

En Düşük Fiyat0.06117761496017911,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DAO/USDT
DAO Maker
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DAO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
DAO/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DAO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Loading...