DarkStar, Web2 ve Web3'ü harmanlayan eğlenceli, çapraz platformlu bir uzay oyunudur. Uçak seviye atlama oyunu olan ve oynamaya başlamak çok kolay olan bu oyunda oyuncular savaşlar, bölüm sonu savaşları, otomatik seyir ve daha fazlası ile maceraların tadını çıkarabilir, uzay gemisini yükseltip oyuna bağlı kalabilirler. Yapay zekâ destekli görevler ve kişiselleştirilmiş stratejiler dâhil olmak üzere dinamik oyun deneyimi için gömülü gerçek zamanlı yapay zekâ sistemleri, oyunculara benzersiz bir deneyim sunar.

Kripto AdıDARKSTAR

SıralamaNo.662

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.88%

Dolaşımdaki Arz293,333,334

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2933%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.161582695041003,2025-08-05

En Düşük Fiyat0.055093699723331745,2025-08-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

