DeFi'nin likidite interneti olan deBridge, DeFi ortamında varlıkların ve bilgilerin gerçek zamanlı olarak hareket etmesini sağlar. Likidite havuzlarının yarattığı tıkanıklıklar ve riskler olmadan deBridge, derin likidite, düşük işlem farkları ve garantili oranlarla her türlü çapraz zincir etkileşimini güçlendirebilir.

Kripto AdıDBR

SıralamaNo.538

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.23%

Dolaşımdaki Arz1,924,684,519

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1924%

Arz Tarihi2024-10-16 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05499267372684524,2024-12-21

En Düşük Fiyat0.013264730640477866,2025-06-13

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

