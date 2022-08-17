DCB

Decubate, Web3 başarınız için hepsi bir arada platformunuzdur. Son teknoloji DeFi çözümleri sunarak, girişimcileri destekleyerek ve büyüme ile başarı için sağlam bir ortam sağlayarak merkeziyetsiz ekonomi alanında devrim yaratmayı hedefliyoruz. Birlikte Web3'ün geleceğini şekillendirebiliriz.

Kripto AdıDCB

SıralamaNo.2038

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz380,028,488

Maksimum Arz0

Toplam Arz949,223,596

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1768290257562914,2024-03-29

En Düşük Fiyat0,2022-08-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDecubate, Web3 başarınız için hepsi bir arada platformunuzdur. Son teknoloji DeFi çözümleri sunarak, girişimcileri destekleyerek ve büyüme ile başarı için sağlam bir ortam sağlayarak merkeziyetsiz ekonomi alanında devrim yaratmayı hedefliyoruz. Birlikte Web3'ün geleceğini şekillendirebiliriz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.