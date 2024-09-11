DCD

DecideAI, kaliteye, işbirliğine ve sahipliğe öncelik vererek Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) ortamını yeniden şekillendirmek için tasarlanmış öncü bir merkeziyetsiz ekosistemdir. Ekosistemimiz üç temel bileşenden oluşmaktadır: Özel LLM'leri geliştirmek için hem insan hem de yapay zekayı koordine eden şeffaf bir eğitim platformu olan Decide Protocol; yüksek kaliteli veri katkıları sağlayan benzersiz bir doğrulama sistemi olan Decide ID; ve önceden eğitilmiş LLM'lere ve incelenmiş veri kümelerine erişmek ve bunları paylaşmak için açık kaynaklı bir platform olan Decide Cortex. Gizlilik ve şeffaflık için blok zinciri teknolojisinden yararlanan DecideAI, yapay zeka kaynaklarına erişimi demokratikleştirirken, katkıda bulunanları ödüllendirerek açık kaynaklı işbirliği için yeni bir endüstri standardı belirliyor. Misyonumuz, yalnızca performansta üstünlük sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcı gizliliğini koruyan ve sürdürülebilir, uzmanlaşmış bir iş gücünü teşvik eden yapay zeka altyapısı oluşturmaktır.

Kripto AdıDCD

SıralamaNo.1890

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz488,677,471

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz981,473,305.19

Dolaşım Oranı0.4886%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.110786733638958,2024-09-11

En Düşük Fiyat0.002930385855697951,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriDCD

Sektör

Sosyal Medya

