DCK

DexCheck, yapay zeka destekli benzersiz analitik platformuyla kripto alım satımında devrim yaratıyor. Kripto ve NFT piyasalarına ilişkin gerçek zamanlı öngörüler sunarak blok zinciri analizini yeni başlayanlar için bile sezgisel ve erişilebilir hale getirmektedir. DexCheck, 'akıllı para' akışlarını izleyerek ve sosyal zekayı entegre ederek, yatırımcıları stratejik karar alma için gelişmiş, anlaşılması kolay araçlarla donatır.

Kripto AdıDCK

SıralamaNo.1795

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.14%

Dolaşımdaki Arz678,215,649

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz960,416,884.5791857

Dolaşım Oranı0.6782%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1835686222895271,2024-03-11

En Düşük Fiyat0.002510459482976793,2025-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDexCheck, yapay zeka destekli benzersiz analitik platformuyla kripto alım satımında devrim yaratıyor. Kripto ve NFT piyasalarına ilişkin gerçek zamanlı öngörüler sunarak blok zinciri analizini yeni başlayanlar için bile sezgisel ve erişilebilir hale getirmektedir. DexCheck, 'akıllı para' akışlarını izleyerek ve sosyal zekayı entegre ederek, yatırımcıları stratejik karar alma için gelişmiş, anlaşılması kolay araçlarla donatır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.