Decred, topluluk temelli bir yönetişim sistemini içeren açık, ilerici ve kendi kendini finanse eden bir platform sistemidir. Özünde, daha sağlam bir fikir birliği kavramı oluşturmak için PoW madencileri ve PoS seçmenleri arasında bir denge kurmayı amaçlayan hibrit bir çalışma kanıtı (PoW/PoS) konsensüs sistemi vardır.

Kripto AdıDCR

SıralamaNo.109

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)79.51%

Dolaşımdaki Arz17,143,254.37364229

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz17,143,254.37364229

Dolaşım Oranı0.8163%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.9534 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği250.01641845,2021-04-17

En Düşük Fiyat0.3947960138320923,2016-12-28

Herkese Açık Blok ZinciriDCR

