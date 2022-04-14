DDMT

DDMTOWN, blok zinciri tabanlı metaverse, WEB3.0'ı gerçekleştirerek bölgesel, ulusal ve sanal dünyaların sınırlarını hızla aşan geleceğin dünyasının tipik bir ekosistemi tarafından temsil edilen Dongdaemun Market'in sanal gerçekliğidir. DDM TOWN, Dongdaemun Kooperatifi ile birlikte inşa edilen, gerçeklik ve sanallığın bir araya geldiği küresel moda markalarının temsili bir dönüm noktası olmayı amaçlayan karmaşık bir metaverse platformudur. DDMTOWN, AR ve VR uygulayarak metaverse alanda satıcıları ve tüketicileri birbirine bağlamayı ve NFT'ler aracılığıyla sanatçıların telif haklarının ve mülkiyetinin değerini korumayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, DDM TOWN metaverse içinde DDMT tokenleri ile çeşitli kıyafetler, aksesuarlar, NFT'ler vb. satın alabilirsiniz.

Kripto AdıDDMT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaDDMTOWN, blok zinciri tabanlı metaverse, WEB3.0'ı gerçekleştirerek bölgesel, ulusal ve sanal dünyaların sınırlarını hızla aşan geleceğin dünyasının tipik bir ekosistemi tarafından temsil edilen Dongdaemun Market'in sanal gerçekliğidir. DDM TOWN, Dongdaemun Kooperatifi ile birlikte inşa edilen, gerçeklik ve sanallığın bir araya geldiği küresel moda markalarının temsili bir dönüm noktası olmayı amaçlayan karmaşık bir metaverse platformudur. DDMTOWN, AR ve VR uygulayarak metaverse alanda satıcıları ve tüketicileri birbirine bağlamayı ve NFT'ler aracılığıyla sanatçıların telif haklarının ve mülkiyetinin değerini korumayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, DDM TOWN metaverse içinde DDMT tokenleri ile çeşitli kıyafetler, aksesuarlar, NFT'ler vb. satın alabilirsiniz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.