DEDA

DedaCoin, dijital işlemlerin verimliliğini ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış, Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiş yenilikçi bir dijital para birimi ve finansal ekosistemdir. Platformumuz, dijital ödemeler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet paketi sunmaktadır. DedaCoin, blok zinciri teknolojisinin hızından ve şeffaflığından yararlanarak kullanıcılara finansal faaliyetlerini yönetmeleri için güvenilir ve merkeziyetsiz bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıDEDA

SıralamaNo.8240

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,540,000,000

Toplam Arz2,540,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.0012066246202673,2024-12-08

En Düşük Fiyat0.11535013232278021,2025-03-05

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDedaCoin, dijital işlemlerin verimliliğini ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış, Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiş yenilikçi bir dijital para birimi ve finansal ekosistemdir. Platformumuz, dijital ödemeler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet paketi sunmaktadır. DedaCoin, blok zinciri teknolojisinin hızından ve şeffaflığından yararlanarak kullanıcılara finansal faaliyetlerini yönetmeleri için güvenilir ve merkeziyetsiz bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.