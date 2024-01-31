DEFI

De.Fi, Web3 Sosyal Finans (SocialFi) ve Antivirüs platformudur. De.Fi, erişilebilirlik ve oyunlaştırma unsurlarını güncel risk azaltma teknolojisi ile bir araya getirerek, daha önce kullanılmamış fırsatları ortaya çıkarmakta ve bir sonraki 100 milyon yatırımcıyı platforma dahil etmektedir.

Kripto AdıDEFI

SıralamaNo.1874

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz1,745,593,968

Maksimum Arz3,000,000,000

Toplam Arz3,000,000,000

Dolaşım Oranı0.5818%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.004206075461872,2024-01-31

En Düşük Fiyat0.000650257420533356,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

