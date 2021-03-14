DEGO

Degis, Avalanche üzerine inşa edilmiş hepsi bir arada koruma protokolüdür. Nihai hedef, evrensel bir kripto koruma platformu oluşturmak ve merkeziyetsiz koruma ekosistemini şekillendirmektir. Degis, nlok zinciri altyapılarıyla geleneksel piyasalardaki hantal satın alma sorununu ve karmaşık talepleri çözebilir. Akıllı sözleşmeler yoluyla daha iyi performans gösterebilir.

Kripto AdıDEGO

SıralamaNo.933

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17.80%

Dolaşımdaki Arz20,997,212.63267069

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı0.9998%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği33.82069595,2021-03-14

En Düşük Fiyat0.16033376849860334,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

