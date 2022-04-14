DELABS

Delabs Games, nasıl oyun oynadığımızı yeniden tasarlıyor - kanıtlanmış Web2 IP'lerini mobil öncelikli, sosyal entegrasyonlu ve blok zinciri ile geliştirilmiş cesur, orta çekirdekli deneyimlere dönüştürüyor.

Kripto AdıDELABS

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaDelabs Games, nasıl oyun oynadığımızı yeniden tasarlıyor - kanıtlanmış Web2 IP'lerini mobil öncelikli, sosyal entegrasyonlu ve blok zinciri ile geliştirilmiş cesur, orta çekirdekli deneyimlere dönüştürüyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.