DEVVE

DevvE, DevvX blockchain üzerinde yer alan birinci katman token'ıdır. Bitcoin'in ⅓ milyar da biri kadar enerji tüketimi, Ethereum'un 1/10 milyon da biri kadar maliyeti ve sonsuz TPS ile DevvE, devv.exchange üzerindeki varlıkların aracısı ve likidite mekanizması olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar, piyasa yapımı, işlem ücretleri ve anlık ödemelerden ödüller kazanmak için DevvE'yi devrim niteliğindeki likidite sistemine katkıda bulunurlar. İşlemler, likiditeyi bölünmüş hale getiren sorunları ortadan kaldırarak DevvE üzerinden ana dijital varlık olarak yönlendirilir. DevvExchange tamamen uyumlu ve yönetilmeyen, matematiksel olarak anlık ödeme, gizlilik, dolandırıcılık ve kayıp korumalı Koşullu İşlem Setleri ile donatılmıştır, bu da onu dijital varlıkları depolamak ve ticaret yapmak için en güvenli platform yapmaktadır.

Kripto AdıDEVVE

SıralamaNo.567

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.29%

Dolaşımdaki Arz96,443,724.16323902

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz120,000,000

Dolaşım Oranı0.3214%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.138329606241538,2024-03-01

En Düşük Fiyat0.1363905146686964,2024-09-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

