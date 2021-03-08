DEXE

Dexe.network veya Dexe (Merkeziyetsiz Sosyal Ticaret Platformu) - sanal para birimi tahsisi, otomatik yeniden dengeleme için araçlar içeren ve özel anahtarlar ve API gibi dijital cüzdan ayrıntılarını veya herhangi bir sanal para birimi verisini üçüncü bir tarafa aktarma risklerini ortadan kaldıran ve DeFi çerçevesinde kullanıcılar ve başarılı yatırımcılar arasındaki merkeziyetsiz ara bağlantı eksikliğini gideren, otonom akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışan çevrimiçi, merkeziyetsiz ve otonom bir kripto para birimi varlık portföy ortamıdır.

Kripto AdıDEXE

SıralamaNo.117

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.61%

Dolaşımdaki Arz83,733,650.40115848

Maksimum Arz0

Toplam Arz96,504,599.33609451

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği33.54117435,2021-03-08

En Düşük Fiyat0.439053333787728,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaDexe.network veya Dexe (Merkeziyetsiz Sosyal Ticaret Platformu) - sanal para birimi tahsisi, otomatik yeniden dengeleme için araçlar içeren ve özel anahtarlar ve API gibi dijital cüzdan ayrıntılarını veya herhangi bir sanal para birimi verisini üçüncü bir tarafa aktarma risklerini ortadan kaldıran ve DeFi çerçevesinde kullanıcılar ve başarılı yatırımcılar arasındaki merkeziyetsiz ara bağlantı eksikliğini gideren, otonom akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışan çevrimiçi, merkeziyetsiz ve otonom bir kripto para birimi varlık portföy ortamıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
DEXE/BTC
DEXE
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DEXE)
--
24 sa Hacim (BTC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DEXE/BTC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DEXE)
--
24 sa Hacim (BTC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...