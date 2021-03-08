DEXE

Dexe.network veya Dexe (Merkeziyetsiz Sosyal Ticaret Platformu) - sanal para birimi tahsisi, otomatik yeniden dengeleme için araçlar içeren ve özel anahtarlar ve API gibi dijital cüzdan ayrıntılarını veya herhangi bir sanal para birimi verisini üçüncü bir tarafa aktarma risklerini ortadan kaldıran ve DeFi çerçevesinde kullanıcılar ve başarılı yatırımcılar arasındaki merkeziyetsiz ara bağlantı eksikliğini gideren, otonom akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışan çevrimiçi, merkeziyetsiz ve otonom bir kripto para birimi varlık portföy ortamıdır.

Kripto AdıDEXE

SıralamaNo.117

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.61%

Dolaşımdaki Arz83,733,650.40115848

Maksimum Arz0

Toplam Arz96,504,599.33609451

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği33.54117435,2021-03-08

En Düşük Fiyat0.439053333787728,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

