DEXTF

DOMANI Protocol, herkesin XTF fonları oluşturmasına, basmasına ve kullanmasına izin veren, blok zinciri üzerinde bir dijital varlık yönetimi altyapısıdır. Her XTF fonu, kendi adresi ve sözleşmesi olan bir ERC20 tokenidir ve kullanıcıların diğer herhangi bir token gibi XTF fonunu tutmasına, alım satım yapmasına, transfer etmesine ve kullanmasına olanak tanır. XTF fonları ayrıca hem aşağı (herhangi bir ERC20 gibi, diğer protokoller tarafından herhangi bir DeFi uygulamasının teminatı veya dayanak varlığı olarak kullanılabilirler) hem de yukarı (merkeziyetsiz seçenekler, getiri sağlayan tokenler, likidite havuzları vb. gibi diğer çeşitli ERC20'leri tutabilirler) yönde birleştirilebilir.

Kripto AdıDEXTF

SıralamaNo.4239

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz99,976,468.1665991

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği63.853741075623304,2025-04-25

En Düşük Fiyat0,2021-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.