DGMA

daGama, kullanıcıların gerçek dünyadaki konumlar hakkında özgün öneriler paylaşmaları karşılığında ödül veren merkeziyetsiz bir keşif uygulamasıdır. Blok zinciri, yapay zekâ ve topluluk yönetişiminin kesişim noktasında oluşturulan platform, şeffaf zincir üstü verileri, DAO tabanlı içerik denetimi ve kişiselleştirilmiş öneri motorunu bir araya getirerek güvenilir konum bilgileri sunar. daGama, Arbitrum üzerinde ilk Gerçek Dünya Konumları (RWL) protokolünü geliştirerek insanların fiziksel alanları keşfetme ve değerlendirme şeklini yeniden tanımlamayı hedeflemektedir. Proje, Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory tarafından desteklenmekte ve Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network ve 5ire gibi ortakların stratejik desteğini almaktadır.

Kripto AdıDGMA

SıralamaNo.1447

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.05%

Dolaşımdaki Arz60,750,595.5249728

Maksimum Arz700,000,000

Toplam Arz700,000,000

Dolaşım Oranı0.0867%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.16627707699070043,2025-10-15

En Düşük Fiyat0.054334058604693924,2025-09-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındadaGama, kullanıcıların gerçek dünyadaki konumlar hakkında özgün öneriler paylaşmaları karşılığında ödül veren merkeziyetsiz bir keşif uygulamasıdır. Blok zinciri, yapay zekâ ve topluluk yönetişiminin kesişim noktasında oluşturulan platform, şeffaf zincir üstü verileri, DAO tabanlı içerik denetimi ve kişiselleştirilmiş öneri motorunu bir araya getirerek güvenilir konum bilgileri sunar. daGama, Arbitrum üzerinde ilk Gerçek Dünya Konumları (RWL) protokolünü geliştirerek insanların fiziksel alanları keşfetme ve değerlendirme şeklini yeniden tanımlamayı hedeflemektedir. Proje, Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory tarafından desteklenmekte ve Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network ve 5ire gibi ortakların stratejik desteğini almaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.