DHN

Dohrnii, interaktif ve oyunlaştırılmış bir öğrenme deneyimi aracılığıyla yatırımcıları güçlendirmek için tasarlanmış yeni nesil bir kripto para birimi eğitim platformudur. Dohrnii Akademisi, kullanıcılara blok zinciri teknolojisi, alım satım stratejileri, risk yönetimi ve merkeziyetsiz finansın (DeFi) çeşitli yönlerinde rehberlik eden yapılandırılmış, uzman küratörlüğünde kurslar sunmaktadır. Dohrnii, Kazanmak için Öğren sistemini kullanarak, öğrencileri derslerde ilerledikçe, sınavları tamamladıkça ve zorluklara katıldıkça $DHN tokenleri ile ödüllendirerek kullanıcı katılımını teşvik eder.

Kripto AdıDHN

SıralamaNo.410

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,80%

Dolaşımdaki Arz17 075 042

Maksimum Arz372 000 000

Toplam Arz372 000 000

Dolaşım Oranı0.0459%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği55.73754618741059,2025-03-06

En Düşük Fiyat0,2022-08-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

