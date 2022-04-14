DIONE

Dione, Dione Protokolü için yerel tokendir. Kamuoyu için merkeziyetsiz tokenlerin satın alma kolaylığını geliştirmeyi amaçlayan bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır. Dione, gerçek dünya sorunlarıyla DeFi sektörü arasındaki boşluğu kapatmaya büyük önem verir. Bu çözümü, yenilenebilir enerjiyle çalışan bir sistem geliştirerek başarır. Kolaylık, daha güvenli ve merkeziyetsiz bir geleceği birleştirmek, insanlığın ortak paydasını oluştur. Dione Protocol, güçlü ve merkeziyetsiz bir geleceğe ulaşmak için güçlü bir topluluk oluşturarak insanları ilk sıraya koyar.

Kripto AdıDIONE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaDione, Dione Protokolü için yerel tokendir. Kamuoyu için merkeziyetsiz tokenlerin satın alma kolaylığını geliştirmeyi amaçlayan bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır. Dione, gerçek dünya sorunlarıyla DeFi sektörü arasındaki boşluğu kapatmaya büyük önem verir. Bu çözümü, yenilenebilir enerjiyle çalışan bir sistem geliştirerek başarır. Kolaylık, daha güvenli ve merkeziyetsiz bir geleceği birleştirmek, insanlığın ortak paydasını oluştur. Dione Protocol, güçlü ve merkeziyetsiz bir geleceğe ulaşmak için güçlü bir topluluk oluşturarak insanları ilk sıraya koyar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
DIONE/USDT
Dione Protocol
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DIONE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DIONE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DIONE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...