DKT

dKloud, Merkeziyetsiz Bulut Kaynakları (DePIN) ile kurumsal müşteriler arasında köprü kurarak geleneksel bulut çözümlerine uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir alternatif sunar. Misyonumuz Altyapı, Kaynak Düzenleme ve Performans Ölçümlerini birbirine bağlamaktır.

Kripto AdıDKT

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Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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Toplam Arz1,000,000,000

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındadKloud, Merkeziyetsiz Bulut Kaynakları (DePIN) ile kurumsal müşteriler arasında köprü kurarak geleneksel bulut çözümlerine uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir alternatif sunar. Misyonumuz Altyapı, Kaynak Düzenleme ve Performans Ölçümlerini birbirine bağlamaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.