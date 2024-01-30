DMAIL

Dmail Network, kullanıcılara, geliştiricilere ve pazarlamacılara hitap eden, şifrelenmiş e-postalar, birleştirilmiş bildirimler ve birden fazla zincir ve uygulama genelinde kusursuz pazarlama hizmetleri sunan, yapay zeka destekli merkeziyetsiz bir iletişim altyapısı inşa ediyor.

Kripto AdıDMAIL

SıralamaNo.2094

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.40%

Dolaşımdaki Arz122,905,634.12

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz200,000,000

Dolaşım Oranı0.6145%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.1467487789725967,2024-01-30

En Düşük Fiyat0.007214240628951559,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDmail Network, kullanıcılara, geliştiricilere ve pazarlamacılara hitap eden, şifrelenmiş e-postalar, birleştirilmiş bildirimler ve birden fazla zincir ve uygulama genelinde kusursuz pazarlama hizmetleri sunan, yapay zeka destekli merkeziyetsiz bir iletişim altyapısı inşa ediyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.