Dimitra, kapsamlı yapay zeka, NFT tabanlı bir sistem aracılığıyla gerçek dünya varlık yatırımı, çiftçiler için tarımsal tavsiyeler, blok zinciri etkin izlenebilirlik, EUDR için düzenleyici risk değerlendirmeleri, karbon izleme ve uygulamaları sunan bir gıda ve tarım teknolojisi sağlayıcısıdır, özel uygulamalar Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance ve Livestock Guru'dur. Bunların hepsi Ethereum, Polygon, Hyperledger ve diğerlerinde blok zinciri tabanlı hizmetler sunmaktadır.

Kripto AdıDMTR

SıralamaNo.1034

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz486,503,181.51344335

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz971,071,679

Dolaşım Oranı0.4865%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.605485894378385,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.002640306614176698,2022-12-28

Herkese Açık Blok ZinciriETH

