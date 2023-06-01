DMT

DMT (Dream Machine Token), Dream Machine oyunlarına güç veren yerel tokendir. Geleneksel bir atari salonunun jetonları ve çeyreklikleri gibi, $DMT Dream Machine'deki oyunlara güç verir. Her bir oyun başına token ve varlık olan DMT, itemler, güçlendirmeler, karakter ve sahne kilidi açma gibi oyun içi ekonomiler içindir. Oynanış ve bahislerden elde edilen ödüller oyunculara $DMT cinsinden dağıtılır.

Kripto AdıDMT

SıralamaNo.4350

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000

Toplam Arz1,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği182.97081854858675,2024-06-16

En Düşük Fiyat0.01796638627090176,2023-06-01

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

