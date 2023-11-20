DNX

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Kripto AdıDNX

SıralamaNo.1506

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,12

Dolaşımdaki Arz105.570.430,12833272

Maksimum Arz110.000.000

Toplam Arz105.570.430,12833272

Dolaşım Oranı0.9597%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.3643865798324275,2023-11-20

En Düşük Fiyat0.023577616456842587,2025-05-08

Herkese Açık Blok ZinciriDNX

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

