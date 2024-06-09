DOGEVERSE

Dogeverse, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche ve Base'i kapsayan çok zincirli bir ağ üzerine inşa edilen ilk Doge Meme tokenidir. Topluluğun, ödüllerin ve yaratıcı eğlencenin bir araya geldiği birbirine bağlı bir doge severler evrenine hoş geldiniz. Meme sezonu boyunca varlıklarınızı artırmak için $DOGEVERSE tokenlerinizi Ethereum'da stake edin.

Kripto AdıDOGEVERSE

SıralamaNo.7794

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz200,000,000,000

Toplam Arz200,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000422871847330007,2024-06-09

En Düşük Fiyat0.0000033292865095,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

