DOGE

Dogecoin, para birimi olarak gerçek faydaya odaklanan bir kripto para birimidir. Dogecoin'i mikro işlemlerde kullanıma uygun hale getiren ve aynı zamanda çevrimiçi mağazalarda ödeme seçeneği olarak öne çıkaran hızlı blok süreleri ve çok düşük ücretler sunar. Dogecoin, çevrimiçi perakendeciler tarafından bu şekilde benimsenmiştir ve tüketiciden tüketiciye para transferi aracı olarak da kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Kripto AdıDOGE

SıralamaNo.9

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0075%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.97%

Dolaşımdaki Arz151,940,616,383.70514

Maksimum Arz∞

Toplam Arz151,940,616,383.70514

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2013-12-12 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.000559 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.7375666,2021-05-08

En Düşük Fiyat0.000085474399384111,2015-05-07

Herkese Açık Blok ZinciriDOGE

Sektör

Sosyal Medya

