DOLO

Dolomite, sanal likidite sistemi ile geniş token desteği ve sermaye verimliliği sunan yeni nesil merkeziyetsiz bir para piyasası protokolü ve DEX'tir. Dolomite, bir DEX ve bir borç verme protokolünün güçlü yönlerini DeFi'nin şimdiye kadar gördüğü en yüksek sermaye verimliliğine sahip ve modüler protokolde birleştiriyor! Dolomite, yüksek teminatlı krediler, marjin alım satımı, spot alım satım ve diğer finansal araçları sunabilmektedir.

Kripto AdıDOLO

SıralamaNo.725

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.23%

Dolaşımdaki Arz441,621,967

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz998,851,995.6451048

Dolaşım Oranı0.4416%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.36803596089428636,2025-08-31

En Düşük Fiyat0.029056452455781562,2025-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.