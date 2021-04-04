DSLA

DSLA Protokolü, geliştiricilerin ve altyapı operatörlerinin, kendi kendini yürüten hizmet seviyesi anlaşmaları, bonus-malus sigorta poliçeleri ve kitle fonlamalı likidite havuzları kullanarak kullanıcılarının hizmet gecikmeleri, kesintileri ve mali kayıplara maruz kalma riskini azaltmalarını sağlayan bir risk yönetimi çerçevesidir.

Kripto AdıDSLA

SıralamaNo.2624

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz5 491 802 965,786027

Maksimum Arz5 831 304 407

Toplam Arz5 709 763 023

Dolaşım Oranı0.9417%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.02456772,2021-04-04

En Düşük Fiyat0.00000863520097865,2020-05-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaDSLA Protokolü, geliştiricilerin ve altyapı operatörlerinin, kendi kendini yürüten hizmet seviyesi anlaşmaları, bonus-malus sigorta poliçeleri ve kitle fonlamalı likidite havuzları kullanarak kullanıcılarının hizmet gecikmeleri, kesintileri ve mali kayıplara maruz kalma riskini azaltmalarını sağlayan bir risk yönetimi çerçevesidir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
DSLA
