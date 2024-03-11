DSYNC

Destra Network, bulut bilişim, yapay zeka ve web hizmetleri için merkeziyetsiz bir ekosistem inşa ediyor. Geleneksel web altyapısını tehdit eden merkezileşme, sansür ve gizlilik sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Kripto AdıDSYNC

SıralamaNo.566

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.08%

Dolaşımdaki Arz974,947,710.1310906

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,874,315.1676701

Dolaşım Oranı0.9749%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5513112629242496,2025-01-06

En Düşük Fiyat0.005953619308782976,2024-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

