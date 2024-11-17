DTEC

Dtec Assistant, farklı sınıflardaki araçların mevcut yazılım platformu üzerinde çalışabilen yapay zekaya (AI) sahip akıllı bir araç asistan yazılımıdır. Gelişmiş doğal dil işleme (NLP) modeli sayesinde kullanıcıların araçlarla gerçek bir insanla konuşuyormuş gibi iletişim kurmasını, araçtaki donanım ve uygulamaları sesle kontrol etmesini ve DtecGPT modülü sayesinde sohbet ederek herhangi bir konu hakkında bilgi almasını sağlar. Dtec asistan aynı zamanda tüm IoT (nesnelerin interneti) cihazlarını da kontrol edebiliyor.

Kripto AdıDTEC

SıralamaNo.1957

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.18%

Dolaşımdaki Arz122,543,361.38042018

Maksimum Arz450,000,000

Toplam Arz338,415,647.49448

Dolaşım Oranı0.2723%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.209790098274572,2024-11-17

En Düşük Fiyat0.010081676754867415,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaDtec Assistant, farklı sınıflardaki araçların mevcut yazılım platformu üzerinde çalışabilen yapay zekaya (AI) sahip akıllı bir araç asistan yazılımıdır. Gelişmiş doğal dil işleme (NLP) modeli sayesinde kullanıcıların araçlarla gerçek bir insanla konuşuyormuş gibi iletişim kurmasını, araçtaki donanım ve uygulamaları sesle kontrol etmesini ve DtecGPT modülü sayesinde sohbet ederek herhangi bir konu hakkında bilgi almasını sağlar. Dtec asistan aynı zamanda tüm IoT (nesnelerin interneti) cihazlarını da kontrol edebiliyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.