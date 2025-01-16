DUCK

"DuckChain, TON üzerindeki ilk tüketici katmanı blok zinciridir ve Arbitrum Orbit'in sağlam altyapısını kullanarak TON ile Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC) ve diğer ekosistemler arasında köprü kurar. Geliştiricilere dApps oluşturmak, uygulamaları taşımak ve Telegram ekosistemine likidite çekmek için bilinen araçları sunar. DuckChain, Telegram Stars ve hesap soyutlama yoluyla birleşik bir gaz sistemi sunarak Web2 kullanıcıları için engelleri azaltır. Kullanıcılar zincir üstü işlemler gerçekleştirebilir ve binlerce dApp ile doğrudan Telegram üzerinden etkileşime girebilir ve Web2 uygulaması kullanmak kadar basit bir Web3 deneyiminin keyfini çıkarabilir. DuckChain'in misyonu, blok zincirini Telegram'da bir mesaj göndermek kadar sezgisel hâle getirmek ve 950 Milyon küresel kullanıcı için süper bir uygulamaya dönüştürmektir."

Kripto AdıDUCK

SıralamaNo.1092

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz7,154,878,330

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,454,878,330

Dolaşım Oranı0.7154%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.013127834105261482,2025-01-16

En Düşük Fiyat0.000724472457412223,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Sektör

Sosyal Medya

