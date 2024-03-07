DYDX

DeFi alım satım platformu dYdX bir yönetim tokeni piyasaya sunuyor. DYDX, yönetim, ödüller ve staking merkezinde sağlam bir ekosistem yaratır. Her biri dYdX'in gelecekteki büyümesini ve merkeziyetsizleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlar.

Kripto AdıDYDX

SıralamaNo.179

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.97%

Dolaşımdaki Arz820,241,078.5554371

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz958,342,962.317931

Dolaşım Oranı0.8202%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.52847355533478,2024-03-07

En Düşük Fiyat0.06665020804323486,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

