DYDX

DeFi alım satım platformu dYdX bir yönetim tokeni piyasaya sunuyor. DYDX, yönetim, ödüller ve staking merkezinde sağlam bir ekosistem yaratır. Her biri dYdX'in gelecekteki büyümesini ve merkeziyetsizleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlar.

Kripto AdıDYDX

SıralamaNo.164

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.54%

Dolaşımdaki Arz806,660,000.2175062

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz958,342,745

Dolaşım Oranı0.8066%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.52847355533478,2024-03-07

En Düşük Fiyat0.06665020804323486,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

