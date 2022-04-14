DYM

Dymension, DYM token tarafından güvence altına alınmış merkeziyetsiz bir Yetkilendirilmiş Hisse İspatı L1 blok zinciridir. RollApps'e güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve likidite sağlamak için özel olarak üretilmiştir.

Kripto AdıDYM

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriDYM

HakkındaDymension, DYM token tarafından güvence altına alınmış merkeziyetsiz bir Yetkilendirilmiş Hisse İspatı L1 blok zinciridir. RollApps'e güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve likidite sağlamak için özel olarak üretilmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.