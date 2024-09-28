DYNA

DynaChain, kullanıcıları daha sağlıklı yaşam tarzları benimsedikleri için ödüllendirmek üzere blok zinciri teknolojisinden yararlanan, sağlık bilincine sahip ve sağlıklı yaşamı dijital finansla bütünleştirmenin faydalarıyla ilgilenen bireyleri hedefleyen bir Health-Fi platformudur.

Kripto AdıDYNA

SıralamaNo.2437

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz41,027,864.14042469

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz399,999,998

Dolaşım Oranı0.082%

Arz Tarihi2024-09-28 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.5 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği3.6457212324107515,2024-09-29

En Düşük Fiyat0.009993905966913711,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

