EAI

Eternal AI, merkeziyetsiz yapay zeka için açık bir altyapı olarak tasarlanan ve herkesin Bitcoin üzerinde güvenle yapay zeka modelleri oluşturmasına, güçlendirmesine ve kullanmasına olanak tanıyan ilk Bitcoin L2'dir.

Kripto AdıEAI

SıralamaNo.1967

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz229,770,493.00620088

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2297%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2903654277261663,2024-12-28

En Düşük Fiyat0.004665799279754698,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEternal AI, merkeziyetsiz yapay zeka için açık bir altyapı olarak tasarlanan ve herkesin Bitcoin üzerinde güvenle yapay zeka modelleri oluşturmasına, güçlendirmesine ve kullanmasına olanak tanıyan ilk Bitcoin L2'dir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.