EDGE

Definitive, piyasa, limit, zarar durdur ve TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat) emirleri dâhil olmak üzere eksiksiz emir türleriyle zincirler arası varlık alım satımına olanak tanıyan, zincir üstü tokenler için gelişmiş bir alım satım platformudur. Akıllı yönlendirme teknolojisi ile güçlendirilen Definitive, kullanıcılara en iyi fiyatları ve maksimum getiriyi garanti etmek için 100'den fazla merkeziyetsiz borsa (DEX) ve havuzdaki likiditeyi bir araya getirir. Eski Coinbase alım satım liderleri tarafından kurulan ve sektördeki üst düzey yatırımcılar tarafından desteklenen Definitive, stake edildiğinde premium özelliklerin kilidini açan fayda tokeni $EDGE aracılığıyla özel platform avantajları sunar.

Kripto AdıEDGE

SıralamaNo.599

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.98%

Dolaşımdaki Arz203,024,680.07272866

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.203%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9128667392523326,2025-08-17

En Düşük Fiyat0.027842638057250423,2025-04-02

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
EDGE/USDT
Edge
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EDGE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
