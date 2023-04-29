EDU

Open Campus Protocol, eğitimciler, içerik oluşturucular, veliler, öğrenciler ve ortak yayıncılar için merkeziyetsiz bir çözümdür ve günümüzün eğitimdeki büyük zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır. Open Campus Protocol, özünde, daha adil bir eğitim sistemi oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanan topluluk odaklı bir girişimdir. Open Campus Protocol, eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve dağıtılmasını merkezden uzaklaştırarak öğrencilerin daha çeşitli eğitim içeriğine erişmesini sağlarken, eğitimcilere gelir elde etmeleri ve katkılarından dolayı tanınmaları için yeni fırsatlar sunar.

Kripto AdıEDU

SıralamaNo.301

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.01%

Dolaşımdaki Arz621,085,674

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.621%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.6841468160643183,2023-04-29

En Düşük Fiyat0.049737407935323344,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

