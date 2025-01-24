EDWIN

Edwin, favori yapay zekâ asistanlarınızı doğrudan DeFi protokollerine bağlar. Güvenli bir köprü sağlayarak ve blok zinciri işlemlerini görünmez şekilde yöneterek, ChatGPT, Claude ve diğer yapay zekâ arayüzlerinin yatırımlarınızı yönetmesine olanak tanır; böylece size geleceğin alım satım arayüzüne erişim sunar.

Kripto AdıEDWIN

SıralamaNo.1475

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01385086645919871,2025-04-17

En Düşük Fiyat0.000137537924593378,2025-01-24

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaEdwin, favori yapay zekâ asistanlarınızı doğrudan DeFi protokollerine bağlar. Güvenli bir köprü sağlayarak ve blok zinciri işlemlerini görünmez şekilde yöneterek, ChatGPT, Claude ve diğer yapay zekâ arayüzlerinin yatırımlarınızı yönetmesine olanak tanır; böylece size geleceğin alım satım arayüzüne erişim sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.