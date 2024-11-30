EDX

edeXa, şirketler, kuruluşlar ve yetkililer tarafından kullanılan ilk HİBRİT iş blok zinciridir. Dayanıklı, güvenli ve enerji tasarruflu iş blok zinciri sayesinde edeXa, şirketlere ve kamu otoritelerine güvenli ve takip edilebilir süreçler yoluyla güven inşa edebilecekleri bir ekosistem sunmaktadır. Blok zinciri teknolojisini şirketler ve kuruluşlar için kolay hale getirmeyi amaçlayan edeXa, kullanıcılarına çok sayıda hizmet ve arayüz (API) sunmaktadır.

Kripto AdıEDX

SıralamaNo.5347

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz2,500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09690912397995667,2024-11-30

En Düşük Fiyat0.003159490790773429,2025-02-18

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaedeXa, şirketler, kuruluşlar ve yetkililer tarafından kullanılan ilk HİBRİT iş blok zinciridir. Dayanıklı, güvenli ve enerji tasarruflu iş blok zinciri sayesinde edeXa, şirketlere ve kamu otoritelerine güvenli ve takip edilebilir süreçler yoluyla güven inşa edebilecekleri bir ekosistem sunmaktadır. Blok zinciri teknolojisini şirketler ve kuruluşlar için kolay hale getirmeyi amaçlayan edeXa, kullanıcılarına çok sayıda hizmet ve arayüz (API) sunmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.