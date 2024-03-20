EGO

Paysenger, içerik oluşturucuları, hayranları ve markaları bir araya getiren, para kazanma ve kitle katılımı için son teknoloji araçlar sunan yenilikçi bir işbirliği platformudur.

Kripto AdıEGO

SıralamaNo.2706

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz200,640,190

Maksimum Arz323,000,000

Toplam Arz323,000,000

Dolaşım Oranı0.6211%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1315824884726725,2024-03-20

En Düşük Fiyat0.001262981986406259,2025-11-05

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

