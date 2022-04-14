EGSM

EGG, Telegram üzerinde geliştirilmiş interaktif bir mini oyundur ve kullanıcılara blok zinciri entegrasyonu ile eğlenceli ve ödüllendirici bir deneyim sunar.

Kripto AdıEGSM

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaEGG, Telegram üzerinde geliştirilmiş interaktif bir mini oyundur ve kullanıcılara blok zinciri entegrasyonu ile eğlenceli ve ödüllendirici bir deneyim sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.