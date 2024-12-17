EIGEN

EigenLayer, Ethereum ekosisteminin üzerine inşa edilen yeni yazılım modüllerini doğrulamak için konsensüs katmanı Ether (ETH) ve ERC-20'lerin diğer paydaşlarının tercih etmesine olanak tanıyan Ethereum üzerinde bir dizi akıllı sözleşmedir.

Kripto AdıEIGEN

SıralamaNo.155

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)7.29%

Dolaşımdaki Arz540,977,827.7528999

Maksimum Arz

Toplam Arz1,783,889,477.2275288

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.651838515776891,2024-12-17

En Düşük Fiyat0.34282827066611776,2026-01-01

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEigenLayer, Ethereum ekosisteminin üzerine inşa edilen yeni yazılım modüllerini doğrulamak için konsensüs katmanı Ether (ETH) ve ERC-20'lerin diğer paydaşlarının tercih etmesine olanak tanıyan Ethereum üzerinde bir dizi akıllı sözleşmedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
EIGEN/USDC
EigenLayer
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EIGEN)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
EIGEN/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EIGEN)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...