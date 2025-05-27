ELDE

Elderglade, oyun dünyasının en başarılı iki türünü bir araya getiren yeni nesil bir Web3 fantezi oyun ekosistemidir. Hem yüksek hacimli kullanıcı kazanımını hem de derin, uzun oturum katılımını destekleyen benzersiz bir hibrit model oluşturur. Ekosisteme LINE, Telegram, yerel mobil uygulamalar (iOS ve Android) ve tarayıcı üzerinden erişilebilir ve büyük ölçekte sorunsuz katılım sağlar.

Kripto AdıELDE

SıralamaNo.2561

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.85%

Dolaşımdaki Arz164,833,330

Maksimum Arz400,000,000

Toplam Arz400,000,000

Dolaşım Oranı0.412%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.26436719138705106,2025-05-27

En Düşük Fiyat0.002030946347520862,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaElderglade, oyun dünyasının en başarılı iki türünü bir araya getiren yeni nesil bir Web3 fantezi oyun ekosistemidir. Hem yüksek hacimli kullanıcı kazanımını hem de derin, uzun oturum katılımını destekleyen benzersiz bir hibrit model oluşturur. Ekosisteme LINE, Telegram, yerel mobil uygulamalar (iOS ve Android) ve tarayıcı üzerinden erişilebilir ve büyük ölçekte sorunsuz katılım sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ELDE/USDT
Elderglade
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ELDE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ELDE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ELDE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...