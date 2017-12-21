ELF

Yapay zeka ile geliştirilmiş bir Katman 1 blok zinciri ağı olan aelf, sofistike çok katmanlı mimarisinde verimlilik ve ölçeklenebilirlik için sağlam C# programlama dilinden yararlanıyor. 2017 yılında Singapur'da kurulan küresel merkezi ile aelf, hem geliştirici hem de son kullanıcı dostu olan verimli, düşük maliyetli ve son derece güvenli bir platform sağlayan son teknoloji yapay zeka entegrasyonu ve modüler Katman 2 ZK Toplama teknolojisi ile blok zincirini geliştirmede Asya'ya liderlik eden, sektöründe öncü bir şirkettir. İlerici vizyonuyla uyumlu olan aelf, ekosistemi içinde yeniliği teşvik etmeye ve Web3 ve AI teknolojisinin benimsenmesini ilerletmeye kararlıdır.

Kripto AdıELF

SıralamaNo.361

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.45%

Dolaşımdaki Arz802,881,760.0629035

Maksimum Arz0

Toplam Arz996,446,320.8412136

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2017-12-21 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.099 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği2.7656800746917725,2018-01-07

En Düşük Fiyat0.029549830031530173,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

